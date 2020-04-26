Карьера Тодоренко оказалась под угрозой из-за неосторожных высказываний о домашнем насилии

Москва, 26 апреля. Скандальное интервью телеведущей Регины Тодоренко, в котором девушка неосторожно высказалась о домашнем насилии, может привести к краху ее карьеры. Такую оценку дал продюсер многих звезд российского шоу-бизнеса Евгений Вольтов.

По словам Вольтова, слова телеведущей, вызвавшие общественный резонанс, уже отразились на ее благополучии. В частности, знаменитость потеряла как минимум один рекламный контракт, поскольку «рекламодатели не захотели ассоциироваться со шквалом негатива».

«Особенно внимательные подписчики уже наверняка увидели, что последние рекламные посты The Procter & Gamble Company памперсов и соков «J7», которые вышли позавчера, то ли рекламодатели попросили удалить, то ли Регина удалила сама», — пояснил продюсер.

Кроме того, он напомнил, что журнал Glamour уже отозвал премию «Женщина года», присвоенную ранее Тодоренко. Наставник звезд уверен, что это только начало репутационных и финансовых потерь ведущей «Орла и решки».

«Шквал негатива, я думаю продолжится некоторое время, особенно в условиях пандемии. Когда «диванным критикам» нечего делать, и они ищут новую цель», — считает Вольтов.

Однако продюсер все же выразил уверенность, что Тодоренко, хоть и ошиблась в высказываниях, явно не заслуживает той угрозы, которая нависла над ее карьерой.