В Совфеде назвали причину кризиса в ЕС на фоне пандемии COVID-19

Россия не желает распада Евросоюза и рассчитывает, что кризис доверия между его членами будет преодолен. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал интервью бывшего председателя Европейского Союза Дональда Туска, заявившего, что вскрывшиеся на фоне пандемии коронавируса разногласия между членами ЕС могут привести к развалу этой организации. Он отметил, что спасти ее могут лишь «радикальные меры», в числе которых восстановление репутации, которой был нанесен серьезный ущерб после того, как Евросоюз «проявил равнодушие» к наиболее пострадавшим от COVID-19 Италии и Испании. Туск также призвал европейцев проявлять «меньше национализма» в своей международной политике и ощутить себя частью единого политического пространства.

«Итальянцы не получили той помощи, на которую могли рассчитывать, как активные члены ЕС, — заявил Джабаров. — Европейцы по большому счету закрылись друг от друга, спасаясь каждый как может. В этом есть логика, но, с другой стороны, они так долго говорили о солидарности и об общих границах, что, по идее, и борьба с эпидемией у них должна была быть совместной. Теперь же, когда одни страны отреклись от других, им будет крайне сложно восстанавливать взаимоотношения».

В свою очередь, Российская Федерация надеется, что им все-таки это удастся, добавил сенатор. Парламентарий также рассчитывает на то, что Евросоюз будет углублять экономическое сотрудничество с нашей страной, а совместная с россиянами борьба с пандемией убедит их еще и в необходимости обновить политические отношения с РФ.

«Совершенно безбашенная санкционная политика, которую Запад вел против нашей страны, разрушила многие связи между Европой и нами, — считает собеседник ФАН. — Возможно, что после эпидемии человечество поймет, что планета у нас не такая уж большая и что ее надо беречь. А также то, что целостность и сохранность мира зависят только от нашего единства и сплоченности. Россия готова поддержать международное сообщество в этих стремлениях, если они у него когда-нибудь возникнут».

Напомним, по состоянию на 26 апреля, всего в мире выявлено 2 832 846 случаев заболевания COVID-19. При этом 820 211 человек вылечились, а 202 758 погибли. Число заболевших в России — 80 949 (6 767 выздоровели, 747 скончались).