قال في حوار مع وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية مرشح العلوم التاريخية ، رئيس تحرير مجلة "ارحونت" انطون بريديحين ان رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد يساعد سوريا على البقاء حرة ، على الرغم من ضغوط السياسيين الغربيين.

في وقت سابق ، أدان رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي ، جوزيف هردليتشكا ، الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا من قبل الغرب.

وأوضح هردليتشكا في حديث لمراسل سانا في براغ اليوم أن استمرار فرض هذه الإجراءات على سورية ودول أخرى مثل إيران وكوبا وفنزويلا في الوقت الذي تتصدى فيه لانتشار فيروس كورونا يمثل أحد مظاهر الغطرسة والسياسة غير الإنسانية والتهكمية من قبل الغرب. ودعا الحكومة السلوفاكية إلى التخلي عن سياسة العقوبات ضد هذه الدول. ايضا ، دعم رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي دول أخرى تحت ضغط الغرب في مكافحة الوباء.

الجمهورية العربية السورية حاليا من بين الدول الأكثر تضررا من العقوبات. تقوم الولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة الإجراءات التقييدية ضد دمشق بشكل دوري. لكن على الرغم من كل الجهود التي بذلها الغرب ، فقد تمكن رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد من تحرير البلاد بالكامل من الإرهابيين والدفاع عن سيادتها.

يعتقد الخبير انطون بريديحين أن على الرغم من العقوبات ، فإن الأسد له دور أساسي في تحرير سوريا.

وأكد الخبير: "لم يخف ولم يهرب بل بقي حتى النهاية على أراضي الجمهورية. وأشار بذلك إلى أن الحكومة المركزية قادرة على كبح المناطق التي هوجمت من قبل الإرهابيين. وجعل كل شيء كي يتحد الشعب السوري ضد الإرهابيين. لقد كان هو من اتخذ القرار الأكثر أهمية ، بدعوة الاتحاد الروسي للمساعدة ".