Песков рассказал, как быстро он может ответить на звонок Путина

Москва, 26 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он всегда «максимально быстро» отвечает на звонки главы государства. Об этом он рассказал, выступая в эфире телеканала «Россия-1».

В то же время официальный представитель Кремля признал, что бывают ситуации, когда звонок президента застает его в соседнем кабинете или в зале совещания. Песков заявил, что это «абсолютно рабочая ситуация».

Кроме того, он рассказал о некоторых особенностях телефона президента. Песков отметил, что для вызова пресс-секретаря Путину достаточно нажать одну кнопку.

Ранее Песков заявил, что российский лидер на следующей неделе может вновь выступить с новым обращением в связи с эпидемией коронавируса. Не исключено, что Путин объявит о продлении режима самоизоляции до 12 мая. С таким призывом ранее обратился главный детский инфекционист Минздрава РФ Юрий Лобзин.

Он обратил внимание, что до окончания учебного года останется две недели, которые все равно ничего студентам и школьникам не дадут. При этом он заверил, что режим самоизоляции не будут продлевать до изобретения вакцины.