Нарушившая режим самоизоляции Гузеева оправдалась перед фанатами

Москва, 26 апреля. Ведущая популярного шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева объяснила, почему нарушила режим самоизоляции спустя почти месяц воздержания от выхода на улицу. Телеведущая опубликовала сторис в своем профиле в Instagram.

25 апреля Гузеева появилась в телецентре «Останкино» для продолжения съемок, после чего она попросила подписчиков не писать гневные комментарии на этот счет, хотя знаменитость можно упрекнуть в лицемерии — та одна из самых первых эмоционально просила россиян соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома.

Звезда объяснила, что решила нарушить ограничения, так как заботится о зрителях.

«Мы выходим для того, чтобы вы сидели у телевизоров», — пояснила Лариса Гузеева и добавила, что актеры всегда находятся на передовой.

Телеведущая также заявила, что никого не заставляет смотреть свои программы и каждый может переключить канал или «сходить помыть полы». Гузеева призналась, что она все равно опасается за свое здоровье.

«Страшно, конечно. Как и вам всем», — откровенно написала знаменитость.

Она также пояснила, что значило ее гневное видео с призывами сидеть дома. По словам Гузеевой, речь шла о тех, кто гуляет по улице с детьми, и о пожилых людях, которые находятся в зоне риска.

На прошедшей неделе прошли съемки программы «Давай поженимся», но без одной из трех постоянных ведущих программы — астролога Василисы Володиной. Та во время режима самоизоляции занялась личными консультациями. Зрители недовольны отказом Володиной сниматься в шоу и попросили заменить ее.