Бузова порадовала пользователей Сети снимком в розовых трусиках

Москва, 26 апреля. Певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова продолжает радовать своих подписчиков свежими фото. В этот раз поп-звезда опубликовала в Instagram довольно интимные снимки.

На кадрах можно увидеть Бузову в образе куклы Барби. На ней надеты розовый свитшот и такого же цвета трусики. Кроме того, имидж дополняют макияж и маникюр в тон.

Исполнительница решила поразить фолловеров, поэтому выложила сразу серию фото. На каждом снимке Бузова изображена в новой интригующей позе. Горячие позы она принимала на фоне дивана, заваленного мягкими игрушками от поклонников.

Фанаты восхитились не только откровенным нарядом артистки, но и ее отличными внешними данными. Подписчики особо обратили внимание на стройную фигуру артистки.

«Провокация какая! От Кена кто-то получит по этой красивой попе», «Какая же ты шикарная, Оля», «В этих трусиках выглядишь очень соблазнительно», «Ты прекрасна, как царица! Люблю тебя, Олечка», — восторгались пользователи социальной сети.

Ранее Бузова поделилась подробностями отношений с Давидом Манукяном. В интервью блогеру Марьяне Ро телеведущая рассказала, что ей повезло с новым спутником. Кроме того, она раскрыла, как называет своего возлюбленного, передает Федеральное агентство новостей.