Заразившийся коронавирусом онколог умер в Белгородской области

Белгород, 26 апреля. Заразившийся коронавирусом врач-онколог скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Савченко.

По словам губернатора, скончавшийся медик находился под наблюдением своих коллег во второй городской больнице. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.

«К глубочайшему сожалению, сегодня ночью не стало белгородского врача-онколога из числа заболевших коронавирусной инфекцией. В течение недели коллеги боролись за жизнь доктора, но спасти его не удалось», — написал Савченко.

Губернатор подчеркнул, что точная причина смерти врача будет установлена после проведения патологоанатомической экспертизы. Савченко выразил соболезнования родственникам и близким врача.

Ранее сообщалось, что 32 человека заразились коронавирусной инфекцией в Белгородском областном онкодиспансере, в том числе девять медицинских работников. В медучреждении закрыли два отделения — хирургическое и радиологическое. По имеющейся информации, один из заразившихся медиков находится в тяжелом состоянии.

Всего за минувшие сутки в России официально зарегистрирован 6361 новый случай заражения инфекцией в 83 регионах страны. Кроме того, за прошедшие сутки заболевание унесло жизни 66 пациентов, успешно побороли вирус и были выписаны из больниц 517 человек.