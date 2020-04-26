Китайские журналисты рассказали, чем для Украины обернется война с Россией

Пекин, 26 апреля. Если бы между Россией и Украиной в действительности началась война, то она закончилась бы уже через 2 часа полным разгромом Киева. Об этом пишет китайская газета Sohu.

«Военной мощи России достаточно, чтобы занять всю Украину», — уверены авторы материала.

Они обратили внимание на то, что даже бывший президент Украины Леонид Кравчук признал неготовность ВСУ вести полномасштабные военные действия против России. В этой связи, пишет Sohu, крайне странно слышать воинственные заявления со стороны украинских «патриотов» и даже призывы развязать войну против РФ.

Издание полагает, что единственная цель антироссийских выпадов — отвлечь обычных украинцев от внутренних проблем, переключив их внимание на условного внешнего врага.

Журналисты Sohu подчеркнули, что Россия даже теоретически не рассматривает Украину в качестве потенциального противника, тогда как Киев открыто называет Москву «врагом». Российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к вооруженному конфликту в Донбассе, который является внутриукраинским кризисом. Украина же, которая развязала войну против жителей Донбасса в 2014 году, официально присвоила России статус «государства-агрессора», который, впрочем, не мешает ей покупать российскую нефть и газ. Более того, она обратилась в ВТО, когда РФ ограничила ввоз украинских железнодорожных вагонов и стрелочных переводов.

В настоящее время Украина, осознавая свою беспомощность на море, пытается построить так называемый «москитный флот» — флот небольших катеров, которые бы компенсировали отсутствие серьезной огневой мощи большим количеством и маневренностью. Однако пока что страна недалеко продвинулась в этом направлении.