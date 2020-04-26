تستعيد مدينة حلب بجهود السلطات وتعاد إلى الحياة العدية. وقال علم سياسي يوري سامونكين في حوار مع وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية إن ذلك أصبح ممكناً بفضل سياسة الرئيس السوري بشار الأسد الذي يدافع عن المصالح الوطنية لدولته.

بدأت إدارة إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي في ترميم وصيانة خط إمدادات المياه في أحياء مدينة حلب السورية المحررة من الإرهابيين في فبراير من هذا العام. وبحسب وكالة سانا ، ستنفق السلطات 200 مليون ليرة سورية على العمل.

وقال مدير الدائرة ، يوسف كردية ، للصحافيين إنه في منطقة الجزماتي ، بدأ موظفو الدائرة في إصلاح الخط المتضرر الذي يوفر مياه الشرب لعدة أحياء في المدينة. يجري أعمال الإصلاح وفقًا للاحتياطات على خلفية مكافحة فيروس كورونا.

في 16 فبراير من هذا العام ، حرر الجيش العربي السوري حلب بالكامل من المسلحين. فر الإرهابيون دون قتال خلال الهجوم العسكري. بالإضافة إلى ذلك ، وبفضل جهود الجيش العربي السوري ، تم تحرير البلدات المجاورة من الجهاديين. اصبح تحرير الأحياء الأخيرة التي يحتلها الإرهابيون في غرب المدينة سبباً للفرح - خرج المدنيون إلى الشوارع وهنأوا بعضهم البعض على انتصار الجيش العربي السوري الذي طال انتظاره.

الآن يتم ترميم المدينة وتعود إلى الحياة. لأول مرة منذ 8 سنوات ، بدأت مرافق البنية التحتية المختلفة في العمل.

أكد مدير"المعهد الأوروآسيوي لمبادرات الشباب" ، عالم سياسي يوري سامونكين ، في حوار مع وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية ، إن دور الرئيس السوري بشار الأسد في إعادة بناء البلاد لا يقدر بثمن.

وأشار عالم سياسي إلى أن "المواطنين السوريين يمنحون رئيس الدولة الحالي تفضيلًا أكبر بكثير من المعارضة السورية التي يغذيها الغرب. لا بديل لبشار الأسد في سوريا. إن الحكومة السورية الرسمية ومؤسسة الحكم الرئاسي هما النظام الوحيد في سوريا الذي يساعد البلاد على الانتعاش ".

ذكر سامونكين أن الأسد لم يكرر مصير القادة الآخرين الذين أطاحت بهم القوات الموالية للغرب. قرر السياسي الدفاع عن سيادة وطنه والقتال من أجل السلام.

وأضاف الخبير: "نتذكر جيداً كيف استسلم صدام حسين ، ونتيجة لذلك تم إعدامه. نتذكر كيف قتل القذافي بوحشية. وقد ثبت الأسد سياسي شجاع. التفت إلى شركائه الاستراتيجيين في الوقت المناصب. والآن ، عندما يفقد الغرب نفوذه ، يبقى الأسد الشخص الذي سيدافع عن المصالح الوطنية لسوريا وسيقوي موقفها في العالم".