Поезд Ким Чен Ына заметили в районе курорта в Северной Корее

Сеул, 26 апреля. СМИ сообщили об обнаружении поезда лидера КНДР Ким Чен Ына в районе курортного города на восточном побережье Северной Кореи.

Информацию об этом изначально распространила британская газета The Guardian. В качестве доказательства издание сослалось на съемку со спутника. Представители проекта по наблюдению за ситуацией в КНДР утверждают, что впервые поезд был замечен в районе курорта 21 апреля. По их словам, поезд находился на станции, которая зарезервирована для использования семейством Ким Чен Ына.

До этого в Сети появились слухи о смерти лидера Северной Кореи. Об этом, в частности, сообщила Гонконгская спутниковая телевещательная компания HKSTV. Помимо этого, активно муссировались слухи о том, что Ын якобы перенес операцию и после нее находится в «вегетативном состоянии». В свою очередь государственное радио КНДР сообщает, что Ким Чен Ын ведет «активную деятельность», пишет «Газета.ру».