Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля

Москва, 26 апреля. Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

В сообщении отмечается, что будет приостановлен экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна.

«ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта», — пояснили в Минсельзохе.

В министерстве также напомнили, что 26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере семи миллионов тонн выбрана в полном объеме. Специалисты считают, что принятая ограничительная мера поможет стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.

Напомним, в феврале этого года президент РФ Владимир Путин назвал 2019 год довольно удачным для отечественной сельскохозяйственной отрасли, работу аграриев он оценил на «отлично», а немецкий таблоид Der Tagesspiegel заявил, что в российском сельском хозяйстве в течение последних лет наблюдается «невероятный подъем».