Разработка отечественных сервисов оградит Рунет от иностранного вмешательства

Москва, 26 апреля. Замена иностранных онлайн-сервисов на отечественные аналоги оградит Россию от вмешательства других государств в Сети, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса. Такую точку зрения высказал политолог и публицист Евгений Бень.

Из-за продолжающегося распространения пневмонии COVID-19 и введения карантинных мер во всем мире резко возросла потребность в Интернете. Именно поэтому, как считает Бень, настала пора обезопасить Рунет от внешних негативных влияний, передает «Экономика сегодня».

«Несколько лет назад Российской Федерации угрожали санкциями в виде отключения отечественной сети от мирового Интернета. Уже исходя из этого можно с точностью сказать, что Россия должна иметь свои возможности и полную самодостаточность», — заявил аналитик.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации разработка российских сервисов наиболее востребована. Уже известны злоупотребления в Сети, проявившиеся в последние недели на фоне возросшего онлайн-трафика. В частности, с видеохостинга YouTube были удалены обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам по поводу эпидемии.

«Российской Федерации необходимо быть готовой к любым поворотам событий и нужно подготовить Рунет к любым гримасам сегодняшней мировой политики и к тому, чтобы в любой момент обеспечить автономный режим его работы», — резюмировал Бень.

Еще одним враждебным шагом против российской аудитории стала блокировка Google-аккаунта Федерального агентства новостей и удаление его YouTube-канала. Американская компания ссылается на якобы нарушение правил пользования, но не поясняет, что конкретно нарушило агентство. Все это еще раз подтверждает правоту Беня.