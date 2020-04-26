Сдерживать коронавирус в Сирии удается благодаря усилиям Асада

Сирийское Министерство здравоохранения накануне сообщило о пятерых излечившихся от коронавируса в стране. В результате число заболевших в САР составляет к настоящему дню 42 человека. Российский сенатор Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) заявил, что причиной столь невысокого числа заразившихся являются, в том числе, усилия сирийского руководства.

По информации Минздрава Сирии, число случаев полного излечения вируса COVID-19 по стране достигло 11. При этом, зарегистрировано всего три случая летального исхода.

Первое заражение коронавирусом было зафиксировано в Сирии 22 марта. Им оказался гражданин страны, прибывший из-за границы.

Ранее власти САР объявили о введении карантина и запрета на перемещения между провинциями без острой необходимости. Такие меры были приняты с целью контроля над распространением коронавируса.

В подконтрольных правительственным силам населенных пунктах по всей стране проводится дезинфекция общественных мест. Минздрав Сирии регулярно рассылает по сирийским городам медикаменты для лечения вируса. Поставки включают в себя лекарства для оказания первой помощи, медицинские принадлежности, стерилизующие растворы и другие предметы первой необходимости, которые нужны для повышения готовности медпунктов к приему пациентов.

Благодаря усилиям сирийских властей и президента САР Башара Асада, по сей день стране удается избежать роста числа зараженных.

Член российского Совета Федерации Франц Клинцевич заявил ФАН, что, если руководство страны продолжит успешно сдерживать разгул пандемии на своей территории, то, вероятнее, Сирии и вовсе удастся избежать всплеска эпидемии.