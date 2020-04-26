Пересечение границ Томской области ограничат с 27 апреля из-за коронавируса

Томск, 26 апреля. Движение автотранспорта на въезд и выезд ограничат с 27 апреля в Томской области. Такое решение принял оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На трассах будут организованы посты, где водителям придется предъявить документы, подтверждающие неотложность поездки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

В сообщении отмечается, что покинуть регион или заехать на его территорию можно будет только по причинам, связанным со служебной и производственной деятельностью, а также в экстренных случаях.

«Автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, региональные власти намерены ввести обязательный двухнедельный карантин для тех, кто приезжает в Томскую область из других регионов.

На сегодняшний день на территории региона официально зарегистрированы 67 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, пять пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 11 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.