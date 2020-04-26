Клинцевич поддержал действия властей Берлина против нарушителей самоизоляции

Москва, 26 апреля. Проведение митингов в период пандемии коронавируса может привести к лавинообразному распространению новой коронавирусной инфекции и заражению большого количества людей. Именно поэтому тех, которые нарушают установленные временные ограничения на массовые мероприятия, ведут себя как самые настоящие провокаторы, считает сенатор Франц Клинцевич.

«Может быть валом госпитализировано большое количество людей, и мы будем не в состоянии справиться с потоком людей. Об этом говорили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Представители власти подчеркивали, что нужно соблюдать самоизоляцию», — подчеркнул он в комментарии изданию Inforeactor.

Клинцевич напомнил о прошедшей в Берлине акции протеста против самоизоляции. По данным ряда СМИ, в них приняли участие почти 1000 человек, представители местной полиции утверждают, что митингующих было около 300. Некоторые из демонстрантов были задержаны. В отношении более сотни демонстрантов возбудили административные дела, трое были взяты под стражу.

По словам сенатора, в западных странах законодательство гораздо жестче, чем в России, и права полицейских шире.

«Люди, которые призывают к митингам — провокаторы. Власть пытается сделать все, чтобы последствия от коронавируса были меньше. Последствий для здоровья и экономики будет больше, если мы не будем соблюдать самоизоляционные меры», — добавил политик.

Клинцевич отметил, что полностью поддерживает меры, которые берлинские власти применили к нарушителям ограничительных меры и режиму самоизоляции, ведь это было сделано в целях безопасности всех жителей Берлина.