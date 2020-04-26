Миро неожиданно заступилась за Тодоренко после скандала с домашним насилием

Москва, 26 апреля. Популярный блогер Лена Миро, которая известна своими нападками на звезд шоубизнеса, неожиданно заступилась за телеведущую Регину Тодоренко, которая недавно оказалась в центре скандала из-за высказывания о домашнем насилии.

Тодоренко в интервью журналу People Talk сказала, что многие женщины, которых избивают мужья, сами отчасти виноваты в своих бедах, поскольку провоцируют своих мужчин на конфликт. Слова девушки так возмутили общественность, что она тут же подверглась травле в Сети. Подписчики начали писать ей оскорбления в комментариях, а рекламодатели — разрывать контракты. Дошло до того, что журнал Glamour, который ранее наградил Тодоренко званием «Женщина года», решил поспешно отозвать этот титул, обвинив Регину в предательстве феминистических ценностей.

Миро в свою очередь возмутила такая реакция со стороны публики. Она признала, что семью Тодоренко и Влада Топалова действительно нельзя назвать идеальной, и пара старательно пыталась создать «красивую картинку», которая не соответствовала действительности, однако сотрудничающие с Тодоренко компании могли этого не знать. Теперь же они вместе с интернет-пользователями занимаются самым натуральным буллингом.

«Я считаю это сетевой травлей. Вчера еще об этой девке никто не знал, а те пара сотен куриц, что ей восторгались, теперь Регину больше всех травят. Кто делает Регине Тодоренко больно сегодня? Да именно те, кто вчера платил ей за амбассадорство и восторгался ее семейкой!» — пишет Миро в «Живом журнале».

Ранее Тодоренко также поддержала певица Наталья Подольская. Она призвала людей прекратить эту «публичную порку», которая становится каким-то новым трендом в последнее время. Она также подчеркнула, что слова Регины вовсе не означают, что последняя оправдывает мужей-тиранов.