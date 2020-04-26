ЛНА предоставила доказательства подготовки ПНС Ливии провокации с химоружием

Бенгази, 26 апреля. Дезинформация со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о якобы применении военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА) химического оружия является намеренной провокацией марионеточного режима в Триполи, поддерживаемого Анкарой. Об этом сообщили представители колл-центра ливийской армии, принимающего звонки от ливийских граждан, в соцсети Facebook.

Как отметили в колл-центре ливийской армии, 20 апреля на электронную почту ведомства пришло провокационное письмо от некого «источника», который уже ранее обращался к специалистам службы с предложением о применении химоружия против боевиков ПНС. Этот провокатор также неоднократно звонил операторам центра ЛНА с подобными намеками. Об этом свидетельствует и аудиозапись разговора с этим человеком, опубликованная в социальной сети.

Кроме того, представители ЛНА рассказали о том, что протурецкие боевики марионеточного режима в Триполи даже пытались прислать на электронную почту ведомства инструкции, благодаря которым можно было бы создать боеприпасы с отравляющими элементами. Однако в службе на это отвечали, что военнослужащие фельдмаршала Халифы Хафтара не используют запрещенное вооружение.

Окружение Файеза Сарраджа таким образом готовило провокацию против ливийской армии. Сразу же после письма, поступившего ЛНА, главарь «МВД» ПНС Фатхи Башага сделал голословное заявление, в котором он обвинил ливийскую армию в использовании химического оружия. При этом он не предоставил совершенно никаких доказательств.

Проведенное военнослужащими армии Халифы Хафтара расследование, в ходе которого были тщательно изучены все имеющиеся материалы, в том числе и записи звонков провокатора, свидетельствуют о том, что это была специальная операция ПНС, направленная на оправдание лживого обвинения Башаги. За счет этого террористическое триполитанское «правительство» намеревалось оправдать военное вмешательство Турции во внутренние дела североафриканского государства.

Представители ЛНА подчеркнули, что готовы предоставить все имеющиеся у них доказательства касательно этой провокации со стороны протурецких вооруженных формирований и боевиков ПНС для проведения дальнейшего расследования по этому делу, в том числе и в международные судебные инстанции.

Анкара уже не в первый раз подобными методами пытается прикрыть многочисленные нарушения международного права со своей стороны, чтобы безнаказанно продолжать агрессию в Ливии и убивать ливийское население. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о призыве официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари к международному сообществу для расследования вброса террористического режима Файеза Сарраджа о химическом оружии.