Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад помогает Сирии оставаться свободной, несмотря на давление западных политиков. Таким мнением с Федеральным агентством новостей (ФАН) поделился кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Ранее председатель Коммунистической партии Словакии Йозеф Хрдличка осудил ограничительные меры, введенные в отношении Сирии со стороны Запада.
В интервью корреспонденту агентства SANA в Праге Хрдличка заявил, что из-за эпидемии коронавируса продолжение навязывания санкций Сирии и другим странам, таким как Иран, Куба и Венесуэла, представляет собой одно из проявлений западного высокомерия. Он призвал правительство Словакии отказаться от санкционной политики в отношении этих стран. Также председатель компартии поддержал Сирию и другие страны, подвергшиеся давлению Запада, в борьбе с пандемией.
Сирийское государство в настоящий момент входит в число стран, которые наиболее всего подвергаются санкционному давлению. США, наряду с Евросоюзом, периодически расширяют перечень ограничительных мер в отношении Дамаска. Однако несмотря на все усилия Запада, президент САР Башар Асад смог почти полностью освободить страну от террористов и отстоять ее суверенитет.
Эксперт Антон Бредихин считает, что, несмотря на санкции, Асад имеет основополагающую роль в освобождении Сирии.
«Он не струсил, не убежал, а остался до конца на территории республики. Этим он обозначил, что центральная власть способна удержать регионы, которые подверглись атаке террористов. Он сделал все, чтобы сирийский народ объединился против террористов. Именно он принял важнейшее решение, пригласив для помощи Российскую Федерацию», — подчеркнул собеседник ФАН.