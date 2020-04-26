Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад помогает Сирии оставаться свободной, несмотря на давление западных политиков. Таким мнением с Федеральным агентством новостей (ФАН) поделился кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Ранее председатель Коммунистической партии Словакии Йозеф Хрдличка осудил ограничительные меры, введенные в отношении Сирии со стороны Запада.

В интервью корреспонденту агентства SANA в Праге Хрдличка заявил, что из-за эпидемии коронавируса продолжение навязывания санкций Сирии и другим странам, таким как Иран, Куба и Венесуэла, представляет собой одно из проявлений западного высокомерия. Он призвал правительство Словакии отказаться от санкционной политики в отношении этих стран. Также председатель компартии поддержал Сирию и другие страны, подвергшиеся давлению Запада, в борьбе с пандемией.

Сирийское государство в настоящий момент входит в число стран, которые наиболее всего подвергаются санкционному давлению. США, наряду с Евросоюзом, периодически расширяют перечень ограничительных мер в отношении Дамаска. Однако несмотря на все усилия Запада, президент САР Башар Асад смог почти полностью освободить страну от террористов и отстоять ее суверенитет.

Эксперт Антон Бредихин считает, что, несмотря на санкции, Асад имеет основополагающую роль в освобождении Сирии.