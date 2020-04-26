Песков допустил, что Путин сможет стать экспертом в вирусологии

Москва, 26 апреля. Президент России Владимир Путин в условиях эпидемии коронавируса стремится уяснить все тонкости проблемы, находясь на пути становления экспертом в вирусологии. Об этом заявил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин всегда старается добиться экспертного понимания тем, с которыми сталкивается в рамках работы.

«Это его рабочие принципы: он, когда плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом», — отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он также вспомнил шутку Путина о том, что «вся страна превратилась в вирусологов», озвученную на одном из недавних совещаний.

«У меня нет сомнений, что он на пути становления как вирусолог находится», — допустил пресс-секретарь президента.

По последним данным, в России зарегистрировано более 80 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 6,3 тысячи заболевших были выявлены за прошедшие сутки. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 6,7 тысячи пациентов, 747 скончались.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце декабря 2019 года, когда власти Китая сообщили ВОЗ о первых зараженных неизвестной инфекцией в городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизирована, эпицентр распространения переместился в США и Европу.