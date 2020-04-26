Карантинная закупка. Столичный район Преображенское (ВАО). ФАН-ТВ

Ежедневно корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Самоизоляция продолжается, но россияне стойко выполняют все меры безопасности: соблюдают дистанцию, носят защитные маски и не выходят без лишней надобности.

А вот как обстоят дела с ценами на продукты в магазинах и торговых точках — узнаем у нашей съемочной группы, которая посетила район Преображенское, расположенный в Восточном административном округе Москвы.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: