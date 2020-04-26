Доктор Комаровский рассказал, почему не всем нужно делать тест на коронавирус

Москва, 26 апреля. Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что нет необходимости делать тесты на коронавирусную инфекцию всем подряд. Об этом доктор написал в своем Instagram.

Комаровский отметил, что проведение тестирования необходимо для объективной статистики. Он также подчеркнул, что положительные результаты исследования указывают на необходимость поместить в карантин всех, кто имел контакт с зараженным человеком.

По его словам, в настоящее время врачи сконцентрировали все свои силы на помощи тяжелобольным пациентам, передают «Народные новости».

«То, что тесты делают только пациентам в тяжелом состоянии — это нормально», — заявил медик.

Он обратил внимание на то, что процесс тестирования достаточно трудоемкий. Тем, у кого есть даже легкие симптомы ОРВИ, он посоветовал остаться дома.

Напомним, что с начала пандемии в РФ официально подтвердились 80949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 747, выздоровели 6767 пациентов.

Ранее американские медики заявили, что в скором времени тест на коронавирус можно будет пройти самостоятельно и при этом не покидая дома. Такую возможность предлагает компания LabCorp, которая запатентовала набор для домашней диагностики опасной инфекции. Для этого необходимо самостоятельно взять у себя мазок из носа и отослать образец в лабораторию с помощью курьерской службы, передает «Ридус».