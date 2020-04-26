В Минздраве предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая

Москва, 26 апреля. Режим самоизоляции следует продлить до 12 мая, заявил главный детский инфекционист Минздрава РФ Юрий Лобзин.

«Ну а дальше, после 12 мая, смотрите, остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают», — сказал врач в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

При этом он заверил, что режим самоизоляции не будут продлять до изобретения вакцины.

«Нет, не будет этого вечно, есть законы, биологические, если угодно, эпидемиологические, которые говорят, что этого не будет», — пояснил он.

Ранее вопрос о снятии режима ограничений из-за ситуации с коронавирусом прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что выход из этой ситуации будет поэтапным, но сами эти этапы еще предстоит разработать.

По последним данным, в России зарегистрировано 80 949 случаев заболевания коронавирусом.

6 767 человек выздоровело, 747 пациентов скончались.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что решение о продлении или ограничении режима самоизоляции будут приниматься с учетом мнения врачей-вирусологов. При этом он обратил внимание, что в каждом регионе обстановка может различаться, поэтому местные власти обязательно должны это учитывать, вводя те или иные ограничения.