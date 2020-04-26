Попова предупредила россиян о необходимости сменить привычки после режима самоизоляции

Москва, 26 апреля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки.

В интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» она сказала, что для заведений общепита будут разработаны новые правила.

«Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — пояснила Анна Попова.

Также она выразила надежду, что Россия сможет избежать пика по коронавирусу. По словам главы Роспотребнадзора, для того, чтобы избежать взрывного пика заражений коронавирусом, важно продолжить соблюдать ограничения и в майские праздники.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире.

Глава правительства России Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусной инфекцией первостепенной задачей на сегодняшний день. Он отметил, что власти страны делают все возможное для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.