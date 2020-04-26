أعداء سوريا خائفا من نجاحات الأسد يطلقون حملة لتشويه سمعته  

لاتزال الهجمات الإعلامية الموجهة ضد الرئيس السوري بشار الأسد. تظهر اخبار مزيفة في وسائل الإعلام المتحيزة التي تسعى الهدف الرئيسي - ليست نقل الحقيقة ، بل تشويه سمعة رئيس الجمهورية العربية السورية. المزيد عن ما يخشى من يقف وراء الحملة ضد الأسد في مقالة وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية.

مزيفات وأكاذيب صريحة

فشل الغرب وحلفاؤه في الشرق الأوسط في تحقيق هدفهم الرئيسي في سوريا - الإطاحة بالحكومة الشرعية بقيادة بشار الأسد. لقد تعامل الرئيس السوري مع الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية والتهديد الإرهابي.

بدعم من روسيا ، فاز الأسد في الحرب وحصل على دعم أكبر بين سكان بلاده. كل ما تبقى لأعداء سوريا الآن هو شن حرب إعلامية ضد الرئيس السوري في وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرتهم.

في وقت سابق ، كتبت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية بالفعل عن إطلاق حملة مزيفة من قبل أعداء سوريا. أشارت مصادر الوكالة ، وفقًا لعدد من اللافتات ، إلى أن تيار الأخبار الكاذبة حول قيادة الجمهورية العربية السورية وخاصة حول الأسد اطلقتها جهاز الاستخبارات الوطنية التركية.

ليس سراً على أحد ، لطالما كانت أنقرة أقوى وأشد المعارض لدمشق الرسمية. حاليا ، تقع محافظة إدلب السورية تحت الاحتلال للقوات المسلحة التركية. يتشارك الأتراك الإقليم مع الإرهابيين ، ويختارونهم كحلفاء لهم. تقوم السلطات التركية بإنشاء جيش ثالث من الجهاديين لمواجهة القوات الحكومية السورية.

الهجمات الإعلامية هي جزء لا يتجزأ من النضال ضد الحكومة التي لا ترتضي أنقرة. يبقى الهدف الرئيسي للسلطات التركية هو الإطاحة بالرئيس بشار الأسد ، والاستيلاء والتحول الديموغرافي لجزء كبير من شمال سوريا ، بالإضافة إلى انشاء حكومة عميلة في الجمهورية العربية السورية.

مخاوف خصوم الاسد

قال عالم سياسي وخبير الشرق الأوسط ، مايس كوربانوف ، في حوار مع وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية انه متاكيد أن أعداء دمشق يبذلون قصارى جهدهم الآن لتشويه سمعة الأسد حيث يرون نجاحاته في تحرير البلاد من الإرهاب.

واشار عالم سياسي الى “إن بشار الأسد الذي يفوز بالنصر في سوريا يثبت وظيفته كرئيس كامل للدولة السورية. لديه تأثير كبير. إن سوريا الدولة العربية الأولى التي تمكنت من نقض الإرهابيين على أراضيها. علاوة على ذلك ، يجب فهم الإرهابيين على أنهم الغرب ، وتركيا ، والمملكة العربية السعودية ، وجميع أولئك الذين كانوا غير راضين عن تحالف روسيا وسوريا. إن المقاتلين الباقين ، اغلب منهم ، يتم ضغط عليهم في إدلب ، ولا يمكنهم الخروج من هناك ، وببساطة لا يوجد أحد للقتال في بقية سوريا مع الأسد. وأولئك الذين انهزموا في سوريا يريدون الآن رفع عدد السكان ضد بشار الأسد ، من خلال التأثير على وسائل الإعلام.

وأشار كوربانوف إلى أن سياسة الأسد قريبة من السوريين العاديين الذين يريدون ان تعيش في دولة حرة ونامية.

وشدد الخبير ان "بغض النظر على من يستبدل الأسد ، فلن يحصل أحد على هذا الاحترام ، هذا الدعم الذي يتمتع به في سوريا. بغض النظر عما يحدث ، فإن الشعب السوري يدعم بشار الأسد. يفهم الناس أن وجهات نظره تتوافق مع أحلام السوريين الذين يريدون الدولة الحرة التي لن تخضع لأي من الغرب أو أي دول أخرى. بل كل هذا غير مربح لأعدائه ، فلذلك نرى هذه المزيفات حيث لا توجد حقيقة ".

يعتقد عالم سياسي أن معارضي القيادة السورية لن ينجحوا في تغيير الرئيس ، لأنه يحظى بدعم كبير بين السكان المدنيين وقادر على إدارة البلاد بشكل فعال.

وخلص الخبير "سياتي يوم تصبح فيه سوريا الدولة الحرة وستتعافى بدعم من روسيا. لديها موقع جيوسياسي مواتية للغاية ، واحتياطيات كبيرة من الموارد. لطالما شغلت مناصب رئيسية بين الدول العربية. بعد التحرير الكامل ، سوريا قادرة على توحيد مئات الملايين من الناس. ويتنبأ أعداؤها بذلك ويطلقون كل قواتهم في الإطاحة ببشار الأسد. لكن هذا لن يحدث ، لأن الأسد يحظى بدعم كبير بين شعبه ".