В ДНР прогнозируют Украине превращение в «ледяную пустыню» в случае обострения в Донбассе

Киеву следовало бы заниматься не обострением ситуации в Донбассе, а решением внутренних проблем, которые ставят под вопрос само существование Украины в будущем. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Обстрел ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 раз нарушили перемирие на территории Донбасса за прошедшие сутки. Об этом сообщил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве ДНР в СЦКК заявили об 19 нарушений режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ФАН) составило 18 раз», — сообщил представитель ведомства.

Кроме того, в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК добавили, что по территории ДНР было выпущено 92 мины и снаряда калибром 82, 120 и 122 миллиметра. При этом при обстрелах применялось также стрелковое вооружение и гранатометы. Десять населенных пунктов оказались в зоне обстрела украинской армии.

Ледяная пустыня

Как отметил Александр Матюшин, продолжающиеся обстрелы ДНР со стороны ВСУ, в результате которых разрушается инфраструктура республики, гибнут и получают ранения мирные жители и военнослужащие Народной милиции, выглядят довольно странными. Все это происходит на фоне вспышки на Украине эпидемии COVID-19 и падения уровня жизни в результате стремительно разрушающейся экономики страны.

«Правительству Украины сейчас следовало бы бросить все силы на решение внутренних проблем, иначе сама Украина может прекратить свое существование. Потеряв Крым и ведя войну в Донбассе, на Украине сейчас противоборствуют несколько олигархических групп, которые спонсируют те или иные вооруженные националистические формирования. Те в свою очередь уже ведут борьбу за передел имущества и зоны влияния», — пояснил Александр Матюшин.

По его мнению, если украинское руководство в скором времени не решит проблемы с незаконными вооруженными формированиями националистов, влиянием олигархов на политику и не проведет реформы по повышению уровня жизни, Украина превратится в «ледяную пустыню».

«Только решением внутренних проблем, а не повышением количества обстрелов должно сейчас заниматься правительство Украины. И в этом ее единственное спасение», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.