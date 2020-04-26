ПНС Ливии обвиняет ЛНА в использовании химоружия, ссылаясь на рассказ канадского фотографа

Министерство иностранных дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обвинило силы Ливийской национальной армии (ЛНА) в использовании химоружия, опираясь на сведения, полученные от канадского фотографа. Об этом сообщается в аккаунте внешнеполитического ведомства ПНС в Facebook. Военный эксперт Борис Рожин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что подобные заявления со стороны ПНС являются методом ведения информационной войны.

В тексте опубликованного заявления говорится, что информация о применении отравляющих веществ со стороны ЛНА была предоставлена канадским фотографом Омаром Салах ад-Дином, снимавшем репортажи на линии фронта. Фотограф заявил МИД, что заметил странные симптомы у личного состава сил ПНС после боестолкновений с ЛНА на направлении Салах ад-Дин на юге Триполи в среду. По словам журналиста, боевики ПНС боролись с удушьем, одышкой и рвотой после того, как «их позиции подверглись обстрелу со стороны ЛНА». В МИД ПНС Ливии заявили, что это произошло якобы в результате вдыхания ядовитого газа, что означает использование запрещенных на международном уровне боевых отравляющих веществ армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Военный эксперт Борис Рожин отметил большой приток боевиков из сирийского Идлиба и других регионов, направляемых Турцией в Ливию — по словам эксперта, в Анкаре хорошо осведомлены о механизмах обвинений и создания фейков на примере Сирии и России.

«Естественно, мы видим попытки применить ту же методику в Ливии как способ ведения информационной войны. Нет никаких фактических доказательств использования Хафтаром химоружия, тем более с учетом того факта, что в Ливии оно было ликвидировано еще при Каддафи, а остатки с большей долей вероятности растащили скорее боевики, чем представители ЛНА. И как мы видим по прошествии нескольких лет, ЛНА прекрасно воевала без какого-либо химоружия даже против ИГИЛ1 и местной «Аль-Каиды»1 (обе террористические организации запрещены на территории РФ). Соответственно, нет мотива и необходимости применять химоружие сейчас — скорее это обвинения, культивирующиеся по лекалам сирийских провокаций», — утверждает собеседник ФАН.

Описанная канадским фотографом симптоматика больше похожа на симптомы коронавирусной инфекции, нежели на отравление ядовитыми газами. Учитывая динамику распространения пандемии в Турции, через которую сирийские боевики попадают в Ливию, вероятнее всего, что развитие вируса в организме настигает их уже в Триполитании. Официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари неоднократно заявлял о том, что все случаи заболевания COVID-19 в Ливии — привозные.

«В Ливии подорвана система здравоохранения, что означает, что ПНС заниматься лечением коронавируса в Ливии явно не придется. Соответственно, вполне возможны какие-то случаи заболевания в боевых частях. В другом случае это может быть просто проблема акклиматизации боевиков, которых привозят из Сирии в Триполи. Плюс помимо коронавируса есть много местных заболеваний, которые могут сказываться на той публике, которую Турция вывозит в Триполи», — поясняет Рожин.

Напомним, согласно парижской Конвенции о запрещении химического оружия 1993 года лидеры мировых держав задокументировали запрет на разработку, производство и использование боевых отравляющих веществ, в частности, нервно-паралитических отравляющих газов.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что руководство ЛНА обратилось в ООН с просьбой расследовать инцидент с вбросами об использовании армией Хафтара боевых отравляющих веществ.

1 Организация запрещена на территории РФ.