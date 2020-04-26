В США назвали самый прибыльный фильм 2019 года

Лос-Анджелес, 26 апреля. Известное американское издание Deadline, которое преимущественно освещает связанные с Голливудом новости, составило список самых прибыльных фильмов и анимационных лент прошлого года.

На первом месте ожидаемо оказался самый масштабный блокбастер в истории кино «Мстители.Финал», который только на сборах получил 900 млн долларов (после всех вычетов). Подводящая итог арки «Война бесконечности» лента стала не только самым кассовым супергеройским фильмом, но и самым кассовым фильмом в принципе, обогнав по сборам «Аватар» Джеймса Кэмерона.

На втором месте оказался мультфильм Disney «Холодное сердце-2», который собрал 890 млн долларов после вычета расходов на рекламу, производство и отчисления кинотеатрам (кинотеатры в США забирают примерно половину заработка от проката). «Бронза» досталась еще одному проекту от Disney — киноадаптации мультфильма «Король лев», который собрал 580 млн долларов.

Следом идут «Джокер», «Капитан Марвел», «История игрушек», «Алладин» и «Человек паук. Вдали от дома», «Звездные войны: Скайуокер. Восход», «Джуманджи. Новый уровень», «Оно 2» и «Как приручить дракона 3».

Примечательно, что большая часть самых прибыльных фильмов принадлежит компании Disney, которая владеет студией Marvel и LucasFilm, ответственной за создание фильмов и сериалов по «Звездным войнам». Кроме того, недавно компания приобрела студию FOX. Это позволило Disney вернуть права на «Людей Икс» — еще один успешный супергеройский франчайз. Летом прошлого года студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Планируется, что пять фильмов выйдут до конца 2021 года. Кроме того, пять сериалов запустят на платформе Disney+.