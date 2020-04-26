Лирник рассказал, кто должен был стать победителем шоу «Маска»

Москва, 26 апреля. Комик Антон Лирник, который принимал участие в шоу «Маска» рассказал, кого считает фаворитом проекта. Сам Лирник, скрывавший свою персону под маской «Яйцо», уже выбыл из проекта.

Участниками развлекательного шоу «Маска» были 12 человек. Прятавшиеся под масками «Мороженного» и «Слона» участники покинули проект, а вот персонаж «Яйцо» дольше всех умудрялся оставаться неопознанным членами жюри. Имя Антона Лирника за шесть выпусков так никто и не назвал.

Комедиант объяснил, почему именно шоу «Маска» смогло привлечь внимание всей страны. По его мнению, российская адаптация шоу несравнима с зарубежным аналогом, потому что именно в России проект смог объединить всю страну. Он уверен, что шоу запомнится россиянам как самое оригинальное.

«Это одно из самых оригинальных шоу телевидения, поскольку все понимают, что на сцене выступают звезды, но их не видят. В этом весь интерес. Зрители не знали, кто скрывается под маской, жюри тоже не знало, вся страна превратилась в большую угадывающую компанию», — рассказал Лирник.

Лирник считает, что «Мороженное» должно было по праву стать победителем проекта. Даже сам комик не смог самостоятельно отгадать, кто скрывается под маской, передает «Инфореактор».

«Я подозревал, что там Стас Костюшкин, а про остальных я даже не догадывался. Я не мог понять, кто эти люди, и не смог отгадать больше никого», — заключил Лирник.

Напомним, что финальный выпуск шоу «Маска» покажут 26 февраля на телеканале НТВ. Действующими участниками шоу пока остаются: Попугай, Лев, Волк и Олень.