Африка: в Бурунди убивают не то за политику, не то за колдовство, а в ДРК орудуют боевики-хеманенавистсники

Рыбарь на площадке, предоставленной Федеральным агентством новостей (ФАН), рассказывает о том, какие события произошли в центральной части Африканского континента в минувшую неделю.

22 апреля в городе Сонгололо в провинции Центральное Конго произошли очередные столкновения между правоохранительными органами и сторонниками движения «Бунду диа Конгу», выступающего за создание единого конголезского государства на территории ДРК, Республики Конго и части Анголы. Нападавшие на протяжении двух часов атаковали администрацию города, жертвами боев стали 15 человек.

Лидером этого движения является одиозный Не Мвандо Нсеми, который в марте уже успел самопровозгласить себя президентом и обвинить действующую власть в работе на вездесущую (в его воображении) руандийскую разведку.

В провинции Итури продолжаются нападения группировки CODECO («Кооператив за экономическое развитие Конго») на представителей народа хема и работников силовых структур.

18 апреля боевики напали на частный дом на территории Масаги, убив трех членов семьи.

19 апреля террористы атаковали деревни на территориях Ару и Джугу, вооруженные силы ДРК объявили о ликвидации четверых нападавших.

21 апреля был атакован шахтерский город Монгбвалю, жертвами нападения стали двое мирных жителей, двое стражей правопорядка и трое нападавших.

Национальное собрание ДРК продлевает на 15 дней чрезвычайное положение, введенное 23 марта в ДРК в связи с эпидемиологической обстановкой.

Президент страны Джон Магуфили заявил, что закрытие столицы Дар эс-Салама на карантин исключено. По его словам, в городе собирается 80% всех доходов страны и его блокировка приведет к коллапсу. На 23 апреля в Танзании зарегистрировано 284 случая заражения и 10 смертельных исходов.

Танзанийские власти приостановили лицензию ежедневного издания «Мвананчи» после того, как оно опубликовало фотографию президента страны в окружении толпы людей, критикуя его тем самым за несоблюдение мер безопасности в связи с пандемией COVID-19.

В стране продолжается конфликт между правящей партией «Национальный совет по защите демократии» и оппозиционным «Национальным конгрессом за свободу». 12 членов оппозиции были арестованы 19 апреля по обвинению в убийстве лидера правящей партии Джозефа Нтирандекура, которое произошло 11 апреля в районе населенного пункта Гахороро. Задержанные отрицают все обвинения и заявляют, что убийство связано не с политическими мотивами, а со стандартными для некоторых стран Африки обвинениями в колдовстве.

Французская Total предоставила Министерству здравоохранения ЦАР ваучер в размере 15 миллионов африканских франков (25 тысяч долларов) для покупки топлива у компании.

Total has donated a voucher of 15.000.000 FCFA of fuel to the Ministry of Health of #CentralAfricanRepublic to support the fight against the #COVID. pic.twitter.com/HejUfegj6J