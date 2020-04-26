Оппозиция «потеряла» Навального

Ряд представителей оппозиции выступили с критикой предложений претендующего на роль «оппозиционного лидера» Алексея Навального. Либералы недовольны конфликтностью, популизмом и поверхностностью Навального, выступающего с непродуманными и откровенно губительными инициативами. Их точки зрения были опубликованы в течение нескольких дней на сайте «Эха Москвы».

Пять шагов к пропасти

Ведущая передачи «Особое мнение» на «Эхе Москвы» Маша Майерс раскритиковала экономические меры, предложенные в петиции Навального «Пять шагов». Гость, профессор экономики института SciencesPo Сергей Гуриев высказался в защиту предложений блогера. Примечательно, что экономические меры Навального крайне похожи на программу самого Гуриева, изложенную ранее в исследовании фонда «Либеральная миссия». Навальный лишь внес корректировки в большую сторону — добавил выплаты на детей по 10 тысяч рублей и увеличил в два раза помощь по выплатам ЖКХ.

Предложение «раздать деньги всем» до полного истощения денежных резервов возмутило ведущую, но давно живущий за пределами России Гуриев считает иначе. Выплаты всем и сразу организовать легче, чем выявлять нуждающихся, пояснил он. Именно из быстроты и простоты организации выплат и исходил экономист. Чем руководствовался Навальный, сказать сложно — по словам Гуриева, организовать выплаты на детей так просто не получится.

В ответ на предложение «раздать все деньги» ведущая напомнила давно живущему за пределами России и, очевидно, не слишком заботящемуся о благополучии страны эксперту: доходы значительной части населения остались на прежнем уровне. Странно выдавать им последние деньги ради упрощения организации выплат.

«Есть бюджетники, которые как жили, так и живут. Есть пенсионеры, которые как жили, так и живут. При этом Навальный говорит: «Давайте раздадим всем Фонд национального благосостояния за два месяца, максимум за три», — возмутилась ведущая.

Гуриев также выявил еще один пробел в «Пяти шагах» блогера. Навальный оперирует не только средствами Фонда национального благосостояния, но и остатками на счетах федерального, муниципального и регионального бюджетов, которые уже имеют свои цели и не могут быть использованы для выплат людям. Расчеты Навального в очередной раз оказались поверхностными и непрофессиональными — ранее непродуманность мер Навального выявило интервью основателю The Bell Елизавете Осетинской.

Навальный поставил мышеловку с бесплатным сыром

Мундеп Совета депутатов Тимирязевского района Юлия Галямина, сотрудничавшая с Навальным в ходе избирательной кампании в Мосгордуму, дала оценку «Пяти шагам» в блоге на «Эхе Москвы». Подписываясь за денежные выплаты, многие не знают, что высказались за режим ЧП, так как на сайте Change.org указана лишь «материальная» часть требований.

Галямина поясняет: в соответствии с З-ФКЗ «О чрезвычайном положении», режим ЧП предполагает не только усиление охраны общественного порядка в стране, но и запрет всех митингов, забастовок и пикетов, ограничение передвижения по России, выездов и въездов в страну, арест для нарушителей режима ЧП до 30 суток и даже мобилизацию трудового населения на производство необходимых для борьбы с коронавирусом товаров.

Большинству россиян будет нелегко принять ограничения режима ЧП, либералам он тем более покажется «мышеловкой», которая поманила слайсом недорогого сыра и захлопнулась. Требуя ввести режим ЧП, Навальный снова продемонстрировал поверхностность и нежелание вникать в проблемы россиян, попытавшись заманить их посулами легких денег.

Оппозиция «потеряла» Навального

Колумнист «Эха Москвы» Марат Гельман публично осудил Навального за попытку организации травли владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева из-за выборочного освещения новостей.

«Нельзя одновременно переживать за цензуру в «Ведомостях» и держать Кудрявцева в друзьях, сюсюкать с ним, участвовать в каких-то поэтических вечерах и сидеть за одним столом», — категорично заявил Навальный.

Гельман уверен: сознательно сужать круг поддерживающих тебя людей — жест самоубийственный. Навальный претендует на место оппозиционного лидера, но не желает работать на перспективу и объединять вокруг себя людей.

«… Вместо того, чтобы «менять ситуацию», Алексей со товарищи «создает корпорацию». ФБК живет по корпоративным законам. Увы, это медицинский факт. Но никакой объединительной работы, никакой работы по согласованию интересов не происходит», — пишет колумнист.

Оппозиция, похоже, потеряла Навального, полагает Гельман.

Череда критических публикаций о Навальном в одном из крупных оппозиционных изданий, по всей видимости, демонстрирует общий вектор настроений либеральной общественности. Многочисленные ошибки Навального наряду с репутационными потерями из-за присвоения многомиллионных донатов, спорных заказных расследований и ряда других скандалов несовместимы с продуктивной общественной деятельностью. Оппозиция прощается с Навальным и не на хорошей ноте.