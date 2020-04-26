Россия готова дать отпор агрессии противника на Дальнем Востоке

Граница Российской Федерации с Соединенными Штатами находится под неусыпным контролем наших вооруженных сил, способных дать адекватный отпор агрессии потенциального противника. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новость о планах США развернуть к 2021 году на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике. Отмечается, что это позволит Соединенным Штатам контролировать районы пусков стратегических подводных лодок ВМФ России, а также маршруты патрулирования самолетов российской стратегической авиации.

«Все это происходит благодаря арктической дорожной карте, которая была принята американцами и теперь активно реализуется, — сказал Леонков. — Вообще их аэродромная сеть на Аляске в состоянии принять до 600 боевых самолетов в случае необходимости. И сейчас США активно работают над ее оснащением: в частности, строят новые и утепляют старые ангары».

Военный эксперт отметил, что подобное увеличение авиационного парка в этом регионе значительно выходит за рамки необходимого для защиты «позиционного района ПРО» контингента. Однако вести там какие-либо наступательные или даже оборонительные бои американцы не могут: для этого им необходимы военные корабли ледового класса и специально оборудованные порты для приема судов крупнотоннажного класса.

«А что же в плане обороны у нас? По периметру наших границ выстроена сплошная эшелонированная радиолокационная зона: то есть мы видим все полеты потенциальных средств воздушного нападения на довольно большую дальность. Уже заканчивается строительство также глубоко эшелонированной зоны противовоздушной обороны, в том числе и в восточном военном округе, с которым непосредственно граничит Аляска. Там же находятся серьезные силы Тихоокеанского флота — и наши военно-морские базы в свою очередь имеют противовоздушное прикрытие плюс комплексы береговой обороны. Не будем забывать и о солидной сети военных аэродромов на Дальнем Востоке», — рассказал собеседник ФАН.

Таким образом, делает вывод Леонков, граница с США укреплена достаточно надежно вне зависимости от того, сколько своих боевых самолетов и кораблей американцы разместят на Аляске.