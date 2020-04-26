Кудрин предложил помогать россиянам продуктами

Москва, 26 апреля. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил помогать бедным россиянам продуктами. По его мнению, в сложившееся сложное экономическое время нужно балансировать возможностями и думать о будущем.

Рассуждая о помощи гражданам, Кудрин считает неплохим вариантом «просто отдать продовольствие и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами». Тут же он обратил внимание, что к помощи нуждающимся должна подключаться волонтеры, благотворительные фонды и общественность.

Ранее глава СП РФ не исключил, что экономика России сможет восстановится после спада в 7–8 процентов и будет работать нормально. Самое сложное сейчас, по его мнению, это пережить пик кризиса.

«Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе», — цитирует его «Интерфакс».

Кудрин обратил внимание, что уже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100 или 90% своих потребителей и спроса на свою продукцию или услуги.