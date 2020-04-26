Попова призвала соблюдать ограничения в майские праздники, чтобы избежать пика по COVID-19

Москва, 26 апреля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что Россия сможет избежать пика по коронавирусу.

По ее словам, для того, чтобы избежать взрывного пика заражений коронавирусом, важно продолжить соблюдать ограничения и в майские праздники. Об этом Попова сказала в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется», — сказала она.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что самый большой риск сегодняшнего дня — это срыв в ближайшие дни. Речь идет о нарушении карантинных мер и режима самоизоляции.

«Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», — пояснила Анна Попова.

Режим ограничений в РФ сыграл свою максимально положительную роль, уверена глава Роспотребнадзора. По словам Поповой, Россия начинала с темпов прироста числа новых пациентов с коронавирусом почти 30% в сутки, сегодня он составляет менее 10%.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Ученые выяснили, что причина этому — коронавирусная инфекция нового типа. Власти России делают все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.

За последние сутки в России полностью вылечились от коронавируса 517 человек. Их выписали из больниц. Общее число выздоровевших пациентов составило 6767 человек. Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы крови.