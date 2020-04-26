Африка: на Мадагаскаре нашли лекарство от COVID, в ЮАР развертываются войска

Рыбарь на площадке, предоставленной Федеральным агентством новостей (ФАН), рассказывает о том, какие события произошли в южной части Африканского континента в минувшую неделю.

Мозамбик

20 апреля в Сети было опубликовано видео с боевиками «Исламского государства»1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ) в Центральной Африке на фоне сгоревшего вертолета. Ранее уже появлялись сообщения, что 8 апреля в ходе отражения атаки на остров Круимба совершил аварийную посадку SA 341B «Газель» частной военной компании из ЮАР. По словам источника, вертолет был уничтожен самими сотрудниками ЧВК при эвакуации.

Местные СМИ утверждают, что вертолет принадлежал южноафриканской ЧВК Dyck Advisory Group (DAG) бывшего родезийского полковника Лайонела Дайка.

21 апреля представители мозамбикских вооруженных сил заявили, что 7 апреля в деревне Хитакси было убито 52 человека. По словам военных, они отказались присоединиться к ИГ1 и были казнены.

В этот же день силы безопасности застрелили шестерых рыбаков на острове Ибо. По словам правоохранительных органов, у убитых не было разрешения на передвижение в этом районе. Ранее уже были зафиксированы случаи, когда нападавшие маскировались под местных рыбаков и атаковали острова архипелага Куримбас.

В ночь с 21 на 22 апреля в столице провинции Пемба прошли митинги против введения в городе комендантского часа, полиция применила слезоточивый газ.

Video Screenshots from incidents last night at Pemba pic.twitter.com/PWxbTf73FL — Jasmine Opperman (@Jasminechic00) April 22, 2020

Европейский совет подтвердил готовность оказать поддержку Мозамбику для урегулирования ситуации в стране. Предлагается помощь в политических и экономических преобразованиях.

Правительство страны заявило, что число временно перемещенных лиц в связи с конфликтом в Кабу-Делгаду составляет 162 тысячи человек.

ЮАР

В рамках борьбы с COVID-19 в населенные пункты будут направлены дополнительные 73 тысячи военнослужащих Южноафриканских сил обороны вдобавок к уже 28 тысячам развернутых солдат. На 24 апреля в ЮАР зарегистрировано 3953 случая и 75 смертельных исходов.

В Кейптауне расширяются полномочия полиции: теперь она имеет больше прав на обыски без ордера, а также на изъятие транспортных средств и арест нарушителей карантина.

Несмотря на то, что в стране регулярно фиксируются случаи грабежей магазинов, мародерства и разбойных нападений, министерство внутренних дел страны говорит о снижении показателей преступности.

Так, число убийств в апреле снизилось на 72% по сравнению с прошлогодним показателем, покушений на убийство — на 65,9%, нападений с тяжкими телесными повреждениями — на 85,2%, а изнасилований — на 87,2%. Министр Беке Селе заявил, что причиной значительного улучшения показателей стал запрет на продажу алкоголя, хотя некоторые связывают это просто с изоляционными мерами и ограничением передвижения.

ЮАР является одной из самых пьющих стран мира, при этом реальное число употребляющих алкоголь неизвестно. Только по предварительным оценкам, 2/3 из 180 тысяч торговых точек по продаже алкоголя не имеют лицензию.

Президент Сирил Рамафоса заявил, что на поддержку экономики и гуманитарную помощь населению будет выделено 26 миллиардов долларов.

Зимбабве

По данным министерства здравоохранения, в стране наблюдается рост заболеваемости малярией. С января этого года зарегистрировано 135 тысяч случаев инфицирования и 131 смертельный исход.

Ранее ВОЗ уже предупреждала, что из-за карантинных мер в виде закрытия границ могут нарушиться поставки лекарств и антимоскитных сеток, в результате чего смертность от малярии в Африке может в два раза превысить смертность от COVID-19.

Мадагаскар

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о том, что лекарство от COVID-19 найдено. По его словам, препарат разработан в Малагасийском институте прикладных исследований (IMRA), прошел успешные испытания и даже вылечил двух человек. Лекарство представляет собой травяной чай из артемизии — растения, которое используют для производства антималярийных препаратов.

Ученые, правда, не разделяют оптимизма лидера Мадагаскара. Они указывают, что не было ни одной научной публикации ни об исследованиях безопасности и эффективности препарата, ни о результатах его испытаний. И по-прежнему советуют не заниматься самолечением сомнительными народными средствами.

Ранее Радзуэлина уже выступал с предложениями лечить коронавирус вдыханием эфирных масел и употреблением высококалорийной пищи.

1 Организация запрещена на территории РФ.