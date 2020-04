Африка: на Мадагаскаре нашли лекарство от COVID, в ЮАР развертываются войска

Рыбарь на площадке, предоставленной Федеральным агентством новостей (ФАН), рассказывает о том, какие события произошли в южной части Африканского континента в минувшую неделю.

20 апреля в Сети было опубликовано видео с боевиками «Исламского государства»1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ) в Центральной Африке на фоне сгоревшего вертолета. Ранее уже появлялись сообщения, что 8 апреля в ходе отражения атаки на остров Круимба совершил аварийную посадку SA 341B «Газель» частной военной компании из ЮАР. По словам источника, вертолет был уничтожен самими сотрудниками ЧВК при эвакуации.

Местные СМИ утверждают, что вертолет принадлежал южноафриканской ЧВК Dyck Advisory Group (DAG) бывшего родезийского полковника Лайонела Дайка.

21 апреля представители мозамбикских вооруженных сил заявили, что 7 апреля в деревне Хитакси было убито 52 человека. По словам военных, они отказались присоединиться к ИГ1 и были казнены.

В этот же день силы безопасности застрелили шестерых рыбаков на острове Ибо. По словам правоохранительных органов, у убитых не было разрешения на передвижение в этом районе. Ранее уже были зафиксированы случаи, когда нападавшие маскировались под местных рыбаков и атаковали острова архипелага Куримбас.

В ночь с 21 на 22 апреля в столице провинции Пемба прошли митинги против введения в городе комендантского часа, полиция применила слезоточивый газ.

Video Screenshots from incidents last night at Pemba pic.twitter.com/PWxbTf73FL