Сирия, 26 апреля. США готовят почву для передислокации войск в Ракку. Российская военная полиция провела патрулирование на северо-западе Хасаки. Семь террористов ИГ1* были уничтожены в иракской провинции Дияла, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: согласилась на переговоры с турецкими офицерами в Идлибе.

ВС Турции: задействовали беспилотники для нанесения ударов по позициям ХТШ на востоке Идлиба.

Соединенные Штаты: наращивают военный контингент на базах в провинции Аль-Анбар в Ираке; готовят почву для передислокации своих подразделений в Ракку.

Военная полиция РФ: провела патрулирование местности на северо-западе Хасаки.

ВС Ирака: заявили об уничтожении семи террористов ИГ в иракской провинции Дияла.

Провинция Идлиб

Поступили новые подробности о стычках между боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и турецкими военнослужащими в районе города Ан-Найраб. По информации новостного портала Step News Agency, во время столкновений был уничтожен бульдозер ВС Турции, при помощи которого осуществлялся снос палаток протестующих террористов. Кроме того, Telegram-канал (NovostiDamask) заявляет, что Анкара прибегла к использованию беспилотников, которые наносили точечные удары по позициям группировки. Атака дронов привела к уничтожению двух и ранению еще нескольких боевиков ХТШ.

К настоящему моменту боевые действия приостановились. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (OmerOzkizilcik), турецкие офицеры ведут переговоры с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Информационный портал Raqqa is Being Slaughtered Silently заявляет о том, что Соединенные Штаты готовят почву для возвращения своих войск в Ракку. По информации, полученной от курдских источников, в провинцию были направлены несколько военных экспертов. Прибывшие специалисты были замечены на базе «Аль-Джазира». Кроме того, на военный объект была направлена колонна с бетонными блоками для восстановления ограждений и подготовки базы к прибытию войск США.

Напомним, Соединенные Штаты осуществили вывод войск с нескольких объектов в регионе около полугода назад во время операции «Источник мира». Об этом распорядился президент США Дональд Трамп.

Провинция Хасака

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что на северо-западе Хасаки состоялось патрулирование РФ. Сотрудники российской военной полиции осуществляли мониторинг обстановки в районе города Тель-Тамр. Накануне населенный пункт подвергся обстрелу протурецких боевиков, последствием которого стало повреждение нескольких жилых домов.

Как известно, патрулирование территорий на севере САР военной полицией РФ началось после вывода курдских отрядов за пределы безопасной зоны, сформированной в рамках российско-турецкого соглашения о взаимопонимании от 22 октября.

Ирак

Иракские вооруженные силы провели спецоперацию по предотвращению подпольных вылазок террористов «Исламского государства»1 в пустынных районах провинции Дияла. Военный источник в сети Twitter (Sama_syria39) сообщает о том, что в результате обысков удалось выявить одну из «спящих ячеек», семь членов которой были уничтожены.

Несмотря на то, что о полной зачистке территорий страны от ИГ было объявлено в конце 2017 года, подпольные группы террористов все еще препятствуют восстановлению мирной жизни в стране.

Между тем агентство новостей Al Rafidain сообщает об увеличении военного контингента американских войск на базах США в провинции Аль-Анбар, что противоречит прошлым заявлениям Вашингтона. Напомним, сообщения о частичном выводе сил США из Ирака поступали в середине марта.

1 Организация запрещена на территории РФ.