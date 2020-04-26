Сирия, 26 апреля. Междоусобные стычки боевиков произошли в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 членов РПК в Ираке. США провели патрулирование на северо-востоке Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из военных в результате нападения неизвестных северо-западнее Даръа.

ВС Турции: заявили о нейтрализации 12 членов РПК в Иракском Курдистане.

Протурецкие силы: подверглись междоусобным столкновениям в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо; обнаружили тело неизвестного к западу от Рас аль-Айна на севере Хасаки.

Соединенные Штаты: провели патрулирование местности на северо-востоке провинции Хасака.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что в городе Аль-Баб произошли междоусобные столкновения в рядах протурецких формирований. В противостояние вступили боевики группировки «Дивизия Султан Мурад» и члены подконтрольной «Сирийской национальной армии» «Свободной полиции». Никакой информации о причинах и последствиях стычек пока не поступало. По предварительным данным, оба формирования понесли потери в живой силе. В настоящий момент в районе Аль-Баба сохраняется напряженность.

Провинция Даръа

В провинции Даръа был убит один из сотрудников службы безопасности. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), один из сирийских военнослужащих, занимавшийся сбором информации, был найден мертвым в населенном пункте Аль-Ядуда к северо-западу от административного центра провинции. Предполагается, что в к его убийству причастны боевики антиправительственных бандгрупп, осуществляющие подпольную деятельность.

Как известно, территория провинции была зачищена от террористов в июле 2018 года. При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон властям САР удалось урегулировать конфликт со многими бандгруппами путем переговоров.

Провинция Идлиб

Появились подробности о стычках, произошедших между военнослужащими ВС Турции и террористами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на шоссе М-4. Согласно сведениям SOHR, турки попытались демонтировать заграждения, установленные боевиками, однако столкнулись с сопротивлением со стороны ХТШ. В попытке разогнать демонстрантов турецкие солдаты использовали слезоточивый газ. В ответ террористы начали бросать в военных камни. После этого турецкие подразделения открыли огонь, в результате чего были убиты двое неопознанных лиц. Пока неизвестно, принадлежат ли погибшие к числу гражданских лиц, или являются террористами. Напомним, члены ХТШ принудительно сгоняют на протесты мирное население провинции и используют его в качестве прикрытия.

Провинция Хасака

В зоне контроля поддерживаемого Турцией формирования «Сирийская национальная армия» было найдено тело человека. Агентство новостей Al Nour передает, что труп обнаружили неподалеку от деревни Адвания к западу от города Рас аль-Айн. Личность убитого пока не была установлена. Никакой информации о том, какая из бандгрупп стоит за нападением, также не поступало.

Между тем американские военные провели патрулирование в северо-восточной части Хасаки. Силы США обследовали местность в окрестностях населенного пункта Тель-Хамис. О составе патруля не сообщается.

Ирак

Министерство национальной обороны Турции опубликовало новую информацию о ходе операции «Коготь» в северной части Ирака. По данным ведомства, столкновения развернулись в районе Хафтанин в Иракском Курдистане. В результате были нейтрализованы 12 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В ходе вооруженного противостояния также погиб один из турецких военнослужащих. Напомним, Анкара стремится зачистить приграничную зону в целях пресечения вылазок курдских боевиков на территорию Турции.