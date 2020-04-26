Пострадавшая от Прилучного Муцениеце отреагировала на слова Тодоренко о домашнем насилии

Москва, 26 апреля. Актриса и модель Агата Муцениеце отреагировала на скандальное заявление телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии. Свои размышления девушка опубликовала в Instagram.

Муцениеце, которая еще совсем недавно жаловалась на неадекватное поведение бывшего супруга Павла Прилучного, выступила резко против слов Тодоренко.

«Ни одно существо на земле, не заслуживает никакого рода насилия, от животных до людей. <…> Девушки, женщины, мужчины, дети — никто не виноват! Я сегодня проснулась с мыслью, что мир — должен стать добрее, что я буду верить в любовь», — написала актриса в своем аккаунте.

Напомним, Тодоренко ранее крайне неудачно высказала свою позицию по домашнему насилию. В одном из интервью телеведущая неосторожно заявила, что женщины сами несут ответственность за домашнее насилие, поскольку зачастую не умеют общаться с мужчинами. После выхода интервью в Сети разгорелся громкий скандал, в результате чего девушке пришлось принести извинения, передает Федеральное агентство новостей.

Муцениеце объявила о разводе с Прилучным в феврале, но продолжала жить с ним в одном доме. Позже актриса пожаловалась, что бывший супруг выгнал ее из жилья вместе с детьми, несмотря на режим самоизоляции.