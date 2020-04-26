Город Алеппо усилиями властей восстанавливается и возвращается к нормальной жизни. Политолог Юрий Самонкин заявил Федеральному агентству новостей (ФАН), что это стало возможным благодаря политике президента Сирии Башара Асада, отстаивающего национальные интересы родного государства.

В освобожденных от террористов в феврале этого года кварталах сирийского города Алеппо департамент питьевого водоснабжения и канализации приступил к восстановлению и техническому обслуживанию линии водоснабжения. По информации агентства SANA, власти потратят на работы 200 миллионов сирийских фунтов.

Директор департамента Юсеф Курдия рассказал журналистам, что в районе Аль-Джазмати сотрудники департамента приступили к ремонту поврежденной линии, снабжающей питьевой водой ряд кварталов города. Ремонтные работы проводятся в соответствии с мерами предосторожности на фоне борьбы с коронавирусом.

16 февраля этого года Сирийская правительственная армия (САА) полностью освободила Алеппо от боевиков. Террористы при наступлении военных бежали без боя. Кроме того, благодаря усилиям САА от джихадистов были избавлены близлежащие населенные пункты. Освобождение последних занятых террористами кварталов на западе города стало поводом для радости — мирные жители вышли на улицы, поздравляя друг друга с долгожданной победой правительственных войск.

Сейчас город восстанавливается и возвращается к жизни. Впервые за 8 лет начинают функционировать различные объекты инфраструктуры.

Президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», политолог Юрий Самонкин в беседе с ФАН подчеркнул, что роль сирийского президента Башара Асада в восстановлении страны несоизмерима.

«Сирийские граждане отдают действующему главе государства гораздо больше предпочтения, нежели подкармливаемой Западом сирийской оппозиции. Альтернативы Башару Асаду в Сирии не имеется. Официальная сирийская власть и институт президентского правления – это единственная в Сирии система, которая действительно помогает стране возрождаться», — заметил политолог.

Самонкин напомнил, что Асад не стал повторять судьбу других свергаемых прозападными силами лидеров. Политик решил отстоять суверенитет родной страны, борясь за мир.