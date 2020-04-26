Песков заявил, что Россия сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть

Москва, 26 апреля. Россия сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть, но нельзя поддаваться популистским призывам о тратах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, страна обладает надежным запасом прочности, который позволит экономике функционировать на фоне спада производства из-за коронавируса.

«Есть хороший задел, задел прочности, наша так называемая подушка безопасности. Поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов», — пояснил Песков.

Он также призвал не поддаваться популистским предложениям о тратах резервов, чтобы «залить деньгами экономику».

Цены на нефть на мировых рынках снизились на фоне продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. Из-за ведения во многих странах карантина и закрытия границ резко упало использование транспорта и, соответственно, потребление нефти.

Ранее члены ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей в сутки. При этом Россия и Саудовская Аравия взяли на себя равные доли сокращения — 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Обрушение рынка черного золота коснулось также и сланцевой индустрии США. Эксперты The Wall Street Journal уже назвали происходящее «нефтяным Перл-Харбором», передает Федеральное агентство новостей.