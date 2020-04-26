В Киеве объяснили, зачем Зеленскому понадобился Саакашвили

Киев, 26 апреля. Жители Украины с юмором восприняли новости о возможном назначении Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам, однако украинские власти и олигархи действительно возлагают на грузинского политика большие надежды. Такое мнение в воскресенье высказал украинский политолог Вадим Карасев.

Он отметил, что Саакашвили отведена роль переговорщика, который должен навести мосты с частными инвесторами и международными институтами. На новом посту ему предстоит выбивать новые кредиты и заниматься реструктуризацией уже имеющихся долгов.

«Миша — это последняя надежда, спасательный круг», — цитирует Карасева «ПолитНавигатор».

Один из богатейших бизнесменов страны Игорь Коломойский, который, как полагают СМИ, имеет значительное влияние на президента Владимира Зеленского, тоже заинтересован в том, чтобы Саакашвили попал в правительство. По мнению Карасева, олигарх надеется, что новый вице-премьер поможет ему вернуть «Приватбанк». В свое время финансовая организация была национализирована экс-президентом Петром Порошенко, и с тех пор Коломойский добивается возврата своей собственности. Этому препятствует МВФ — крупнейший кредитор Украины, проталкивающий в стране закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы, который сделает невозможным возврат «Приватбанка». В связи с этим документ получил неофициальное название «антиколомойский закон».

Остальные украинские олигархи хотят, чтобы Саакашвили сдерживал своего давнего оппонента — главу МВД Арсена Авакова, который контролирует местных националистов и пользуется огромным влиянием на Украине.

Отметим, что существует и альтернативная точка зрения на ситуацию. Ранее журналист и блогер украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева заявила, что Саакашвили, по сути, отведена роль «свадебного генерала». Несмотря на формально высокую должность заместителя главы правительства, у грузинского политика не будет собственного министерства, которым он мог бы распоряжаться, а потому его назначение кажется обычным пиар-ходом. Более того, появление экс-губернатора Одесской области в украинском правительстве неминуемо спровоцирует конфликты с остальными министрами, которые не слишком заинтересованы в реформах. Добавим, что окончательное решение о назначении Саакашвили должна принять Верховная рада.