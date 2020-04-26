Вирусолог рассказал, кому на самом деле нужны спецкостюмы во время пандемии

Москва, 26 апреля. Специальные защитные костюмы нужны лишь медикам, которые работают в очаге заражения коронавирусом, а обычным гражданам они мало чем могут быть полезны. Кроме того, носить подобные костюмы нужно с соблюдением определенных правил безопасности. Об этом рассказал вирусолог Александр Черпунов.

На фоне пандемии коронавируса в Сети все чаще можно найти объявления о продаже защитных костюмов. Вирусолог не видит смысла в подобных предложениях, потому что спецодежда нужна только врачам и персоналу инфекционных больниц, которые работают с зараженными.

«С каждым костюмом надо разбираться отдельно. Скажу без шуток: у нас человек погиб в костюме, потому что она потеряла сознание. Бывало, что не так лямочки завяжут», — заявил Чепурнов.

По его словам, ношение защитного костюма требует определенной внимательности и специальных знаний. Человеку в костюме нужно учитывать все возможные проблемы с подачей воздуха, а также снятием защитной одежды, передают «Народные новости».

«У нас была такая пневмокуртка, у нее очень плотные резинорукава были. Ее не то что тучный, а мало-мальски плотный человек сам снять не мог», — рассказал эксперт.

Вирусолог посоветовал гражданам пользоваться привычными правилами гигиены и использовать стандартные средства индивидуальной защиты, такие как антисептики или одноразовые перчатки.

«Маска, мытье рук и расстояние полтора-два метра до других людей — это достаточно, чтобы удержать ситуацию», — рассказал вирусолог.

Специалист подчеркнул, что даже в специальных медучреждениях в защитных костюмах ходят только в тех помещениях, где вирус витает в воздухе.