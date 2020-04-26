Эксперт объяснил, зачем трубоукладчик «Северного потока — 2» возвращается в Россию

В порту Находки будут проведены работы по дополнительной подготовке судна к предстоящим работам по достройке газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Возвращение в Находку

Принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский», который рассматривался для достройки газопровода «Северный поток — 2», взял курс на Находку. Такие данные следуют из порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

На данный момент корабль проходит пролив Ла-Манш, двигаясь в направлении Северного моря.

Российское судно «Академик Черский» находится в пути уже 76 дней. Примечательно, что трубоукладчик постоянно меняет свой курс.

Ранее «Академик Черский» в качестве пункта назначения указывал британский порт Абердин. В воскресенье утром в качестве нового конечного пункта судно указало Находку, из которой он отправился в путь 10 февраля. По оценкам Vesselfinder, «Черский» должен будет прибыть в российский порт 1 июля.

Достройка «Северного потока — 2»

По мнению Владимир Соловейчика, вероятно, судно решено вернуть в Находку в связи с необходимостью его доукомплектации для производства работ по достройке газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. Эксперт полагает, что в порту Находки будут проведены работы по дополнительной подготовке судна к предстоящим работам, а после завершения «карантинного психоза» из-за коронавируса, который как раз летом, скорее всего, и завершится, работы по достройке газопровода возобновятся.

«Вне всякого сомнения — информационная кампания против строительства «Северного потока — 2» будет продолжена. Она нужна не только властям США, но и руководителям транснациональных корпораций (ТНК. — Прим. ФАН), работающих в сфере производства и продажи сжиженного природного газа (СПГ. — Прим. ФАН). Все, что связано с СПГ, приносит огромные прибыли, и соответствующие ТНК не хотят их потерять, атакуя конкурентов «санкциями от Трампа», — пояснил Владимир Соловейчик.

По его словам, эти санкции введены не из-за Украины, на которую президенту США Дональду Трампу совершенно наплевать, а в интересах тесно связанных с администрацией США руководителей ТНК, в том числе и в сфере СПГ.

«Интересам Германии строительство газопровода «Северный поток — 2», разумеется, отвечает. Препятствовать его прокладке правительство ФРГ не станет. Но и вступать в резкий конфликт с властями США за год до парламентских выборах и в условиях предстоящей смены канцлера тоже не захочет», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.