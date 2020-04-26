ВИДЕО: как сегодня выглядит Чернобыльская АЭС. ФАН-ТВ

26 апреля 1986 года, 34 года назад, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария.

Сегодня работа АЭС полностью приостановлена, а разрушенный реактор находится под новейшим стальным саркофагом — самым крупным подвижным наземным сооружением в истории.

Вся территория станции и еще 30 километров вокруг нее (в том числе город Припять) относятся к Зоне отчуждения.

В распоряжении Федерального агентства новостей появились кадры с огромной территории атомной электростанции: арка саркофага весом более 32 тысяч тонн, административные и технические постройки АЭС, а также задымленность от горящих несколько недель лесов поблизости.