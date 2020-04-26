Трубоукладчик «Северного потока — 2» сменил пункт назначения на порт Находки

Москва, 26 апреля. Судно-трубоукладчик «Академик Черский», следующий для достройки газопровода «Северный поток — 2», сменил курс и в настоящее время движется через пролив Ла-Манш.

Отметим, что в пути «Академик Черский» находится уже 76 дней и не в первый раз меняет курс направления. Так, 26 апреля он изменил пункт назначения на Находку, хотя изначально им был британский Абердин. Предполагается, что в российский порт «Черский» приплывет 1 июля.



Напомним, газопровод «Северный поток — 2» позволит Европе получать топливо напрямую из России. Благодаря минимальному числу посредников, это сможет обеспечить стабильность и конкурентную стоимость газа. Мощность двух ниток «Северного потока — 2» составляет 55 млрд кубометров в год. Они должны протянуться от побережья России по дну Балтики до Германии.

В феврале этого года Новак заверил, газопровод обязательно будет достроен, несмотря на активное сопротивление США. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, которые участвуют в строительстве, немедленно прекратить укладку труб. Мотивы США ясны — это желание продавать Европе свой сжиженный природный газ.