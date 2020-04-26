Депутат Тайсаев ответил на сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Москва, 26 апреля. Посольство КНДР в Москве не располагает информацией об ухудшении здоровья главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

По его словам, в таких вопросах надо ориентироваться на официальную информацию.

«Я сегодня разговаривал с посольством, вы знаете, появились некие публикации. Мы опираемся только на официальную информацию, официальной информации о болезни руководителя [КНДР] нет. Я сегодня с утра общался с сотрудниками посольства», — пояснил Тайсаев.

Он также сообщил, что лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов направил Ким Чен Ыну приветственную телеграмму в связи с годовщиной первой встречи лидеров РФ и КНДР во Владивостоке 25 апреля прошлого года.

Южнокорейские эксперты ранее поделились своим мнением по поводу слухов о якобы ухудшающемся здоровье лидера КНДР. По их мнению, Ким Чен Ын получил несерьезную травму, которая не угрожает его жизни, но мешает проведению публичных выступлений.

Напомним, сообщения в СМИ о том, что Ким Чен Ын заболел появились после того, что он пропустил церемонию поминовения его деда Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце 15 апреля.