Чеченские спасатели побрились налысо вслед за Кадыровым

Грозный, 26 апреля. Сотрудники управления МВД по Чечне присоединились к флешмобу, инициированному главой республики Рамзаном Кадыровым, и побрились налысо. Выложив результаты в Instagram, чеченские спасатели передали эстафету коллегам из других регионов со словами «А вам слабо?».

«Вызов принимают представители различных министерств и ведомств, организаций, звезды российской эстрады, спортсмены и блогеры. Не остались на стороне и мы. На 100% мужская часть личного состава побрилась налысо», — пишет региональное управление МЧС.

Представители министерства отметили, что новая мода хорошо согласуется с чеченскими традициями, которые поощряют избавление от растительности на голове. Мужчинам, которые бреют головы, издавна желали здоровья и успехов в преодолении трудностей, пишет газета «Известия».

Ранее один из жителей Чечни попросил у Кадырова разрешить работу парикмахерских, поскольку из-за карантина уже месяц не может подстричься. В ответ глава республики призвал всех мужчин побриться налысо, «как это делали предки», и сам последовал своему же совету. Придуманный челлендж политик назвал «Чистая голова! Стоп коронавирусу!». После этого голову побрил российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

Напомним также, что в начале недели Кадыров сообщил о бесплатной раздаче медицинских масок для жителей Чечни за счет «Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова».

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.