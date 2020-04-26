Восточное правительство Ливии осудило продолжающееся пособничество Турции террористам ПНС

Бенгази, 26 апреля. Анкара продолжает нарушать международные договоренности по урегулированию ливийского кризиса, нарушая оружейное эмбарго ООН и по-прежнему сотрудничая с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщил канал 218 TV, ссылаясь на заявление представителей внешнеполитического ведомства Восточного правительства Ливии.

По словам ливийских дипломатов, Турция через морские порты в Триполи и Мисурате, а также через аэропорты, находящиеся на оккупированной боевиками ПНС территории, осуществляет контрабанду различных современных образцов оружия и боевой техники, в том числе и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Также в МИД Восточного правительства Ливии подчеркнули, что продолжат обращать внимание международного сообщества на прямое вмешательство Турции во внутренние дела страны и осуждать такую деятельность турецких властей, пока они не прекратят агрессию в североафриканском государстве. Кроме того, была отмечена важность снятия запрета на получение вооружения силами фельдмаршала Халифы Хафтара, чтобы Ливийская национальная армия (ЛНА) смогла обеспечить защиту ливийского народа.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как Анкара фактически принуждает сирийских боевиков группировок «Ахрар аш-Шаркыя» и «Джейш аш-Шаркыя» отправляться в Ливию в качестве наемников для ведения боевых действий на стороне марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа в Триполи. Также накануне Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила об увеличении численности погибших террористов-наемников ПНС и Турции до 223 человек.

Джихадисты, завербованные турецкими властями и регулярно прибывающие в Северную Африку, по-прежнему продолжают пополнять ряды незаконных вооруженных формирований Правительства национального согласия. По последним данным, общее количество сирийских боевиков в Ливии превысило 9 тысяч, о чем говорил недавно официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.