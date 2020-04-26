Российские ВДВ десантировались с высоты в 10 000 метров в Арктике. События дня. ФАН-ТВ

Падение ВВП составит не менее 6% Падение ВВП составит не менее 6%, об этом, исходя из текущих данных, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Однако кризис минует, и российская экономика заработает в прежнем нормальном режиме, уверен чиновник. В этом году по оценкам Кудрина ожидается и соразмерное снижение темпов роста ВВП — падение составит от 6% до 8%. В Минэкономразвития также отмечали, что дефицит бюджета уже в этом году составит 5-6%. Кудрин отмечает, что невольно прослеживается аналогия с кризисом 2008 года. Но после прохождения пика восстановление пройдет быстрее и более безболезненно. «Самое сложное — пережить вот этот пик. Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», — сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Банки России предложили сотрудникам жить в офисе Российские банки предложили своим сотрудникам изолироваться на работе. Ключевые специалисты, отвечающие за ежедневные расчеты, до окончания режима будут проживать прямо в офисах. Это необходимо для бесперебойности и надежности операций. За переезд сотрудники получат повышенную зарплату и бонусы. В Совкомбанке на такой режим перешли уже порядка десяти человек. Банк «Зенит» подготовил план по переводу отдельных команд на режим 24/,7, но пока не реализовал его. Но большинство финансово-кредитных учреждений, все же, переходят на удаленку (ВТБ, Тинькофф Банк, Росбанк, Райффайзенбанк и другие).

Минпросвещения разрешило школьникам досрочно завершить учебный год Министерство просвещения разрешило школам России досрочно завершить учебный год вслед за Санкт-Петербургом. В Северной столице несколько учебных заведений уже объявили о том, что каникулы для учеников с 1 по 8 классы начинаются 30 апреля. Правда это не касается выпускников 9 и 11 классов, им предстоит итоговая аттестация, подготовка к которой предусмотрена до 22 мая. Ну а для остальных часть школьной программы будете перенесена на сентябрь. Родителям необходимо подать все необходимые документы и заявление. Что же касается экзаменов, вопрос, когда их провести, будет позже решаться на федеральном уровне.