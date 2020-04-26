Диетолог Мойсенко назвала норму потребления растительного масла

Москва, 26 апреля. Диетологи призвали россиян следить за потреблением растительного масла во время самоизоляции, чтобы избежать лишнего веса. Употребление одной ложки в день является допустим количеством потребления продукта. Об этом заявила звездный диетолог Римма Мойсенко.

Диетолог дала несколько простых советов, которые не только сохранят вашу фигуру, но и помогут укрепить здоровье в период карантина. Она отметила, что внимательно следить за своим рационом должны в первую очередь те, кто любит завтракать салатами.

«Там часто немереное количество масла, а это ведет к увеличению их массы тела. Они думают, что ничего вредного не ели, только салаты, и не понимают, от чего поправились. На самом деле, вся проблема в масле, которое добавляется без дозирования», — рассказала диетолог.

Мойсенко заявила, что нужно четко контролировать количество масла в пище. Кроме того, для приготовления блюд и заправки салатов лучше всего использовать оливковое масло, но не более одной столовой ложки в день, передают «Народные новости».

«К употреблению хлеба я вообще никого не призываю. Полезного хлеба сегодня не существует. Рисовые, гречневые, безглютеновые хлебцы — это хорошо», — заявила врач.

Также необходимо соблюдать водный баланс в организме. Употреблять следует чистую, негазированную и некипяченую воду.

«Утром это должно быть два стакана чистой фильтрованной воды натощак за 20 минут до еды. Начинаем пить через час после еды. Ни в коем случае нельзя запивать еду, это категорически противопоказано, потому что еда не будет перевариваться, мы не получим питательных веществ», — советует диетолог.

Мойсенко порекомендовала воздержаться от употребления жидкости после 7 вечера, потому что вода перестает усваиваться и остается в межклеточном пространстве. В подобном случае похудеть не получится, а вот набрать лишний вес можно легко.