Мужчина пять лет насиловал несовершеннолетнюю дочь в Саратове

Саратов, 26 апреля. Несовершеннолетняя девочка в течение пяти лет подвергалась сексуальному насилию со стороны отца в Саратове. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

С заявлением к правоохранителям обратилась жительница Завадского района Саратова. Она рассказала полицейским, что ее гражданский муж на протяжении пяти лет совершал в отношении несовершеннолетней дочери насильственные действия сексуального характера. По ее словам, все происходило в доме, который принадлежит ее супругу, передают «Народные новости».

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Отмечается, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. В данный момент полицейские проводят проверку по факту случившегося.